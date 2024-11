Violento incidente a Olbia, scontro tra Suv e moto

L’incidente a Olbia.

Momenti di paura ieri sera in via Vittorio Veneto a Olbia, dove uno scooter e un Suv sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. L’impatto, avvenuto intorno alle ore 18, ha richiamato sul posto i soccorritori dell’ambulanza, allertati dalla centrale operativa Areus di Sassari, pronti a fornire assistenza ai conducenti dei veicoli.

Nonostante la presenza degli operatori del 118, entrambi i conducenti hanno rifiutato il trasporto all’ospedale Giovanni Paolo II. Gli agenti della Polizia locale di Olbia, accorsi per avviare i rilievi, hanno subito iniziato a raccogliere dati e testimonianze per chiarire le circostanze dell’accaduto. Restano infatti da definire le responsabilità, con l’obiettivo di stabilire se una manovra imprudente o altre condizioni stradali abbiano contribuito all’incidente.

