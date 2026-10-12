Voli speciali a Natale, più collegamenti tra Olbia, Genova e Trieste

I voli da Olbia verso Genova e Trieste.

Più collegamenti aerei da e per la Sardegna, con partenza e arrivo all’aeroporto di Olbia, durante le festività natalizie. Aeroitalia amplia la propria offerta per il periodo di fine anno con una serie di voli speciali tra l’aeroporto di Olbia e gli scali di Genova e Trieste, con l’obiettivo di garantire maggiori possibilità di viaggio in una fase caratterizzata da un aumento degli spostamenti. La programmazione straordinaria interessa le giornate del 24 e 30 dicembre e del 2 e 6 gennaio, con collegamenti di andata e ritorno pensati per agevolare chi intende trascorrere il Natale e l’inizio del nuovo anno in Sardegna o raggiungere altre destinazioni.

I voli tra Trieste e Olbia.

Per la tratta Trieste-Olbia sono previsti quattro collegamenti, distribuiti tra dicembre e gennaio. Il 24 dicembre il volo partirà da Trieste alle 11:55, con arrivo a Olbia alle 13:35. Il 2 gennaio la partenza è fissata alle 12:30, con arrivo alle 14:10. Per il 30 dicembre e il 6 gennaio, invece, il collegamento decollerà da Trieste alle 8 e raggiungerà Olbia alle 9:40. Per quanto riguarda i voli nella direzione opposta, da Olbia a Trieste, il 24 dicembre la partenza è prevista alle 14:25, con arrivo alle 16:05. Il 30 dicembre e il 6 gennaio il volo partirà alle 14:50, con atterraggio alle 16:30.

I collegamenti tra Genova e Olbia.

Anche la rotta tra Genova e Olbia sarà potenziata nelle stesse quattro date: 24 e 30 dicembre, 2 e 6 gennaio. Per i voli in partenza da Genova verso Olbia, l’orario previsto è dalle 12:30 alle 14. Per il ritorno, il 24 dicembre e il 2 gennaio il collegamento decollerà da Olbia alle 14:40, con arrivo a Genova alle 16:10. Il 30 dicembre e il 6 gennaio, invece, la partenza da Olbia è programmata alle 10:20, con arrivo nello scalo ligure alle 11:50.

Più opportunità di viaggio durante le feste.

L’iniziativa di Aeroitalia punta a offrire una maggiore disponibilità di posti e orari in un periodo dell’anno in cui la domanda di trasporto aereo tende a concentrarsi in corrispondenza delle festività. I collegamenti aggiuntivi consentiranno di organizzare più agevolmente gli spostamenti tra la Sardegna, la Liguria e il Friuli-Venezia Giulia, sia per chi rientra a casa per trascorrere le feste con familiari e amici, sia per chi programma un viaggio durante le vacanze di Natale e dell’Epifania.

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