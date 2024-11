Bologna e Olbia unite dalla compagnia Ryanair.

La compagnia Ryanair investe sempre di più per i voli da e per Olbia. Nel piano operativo invernale 2024 di Ryanair su Bologna è prevista l’introduzione di una nuova rotta per l’aeroporto Costa Smeralda.

L’introduzione della tratta Bologna-Olbia rafforza l’impegno di Ryanair a connettere le diverse regioni italiane, sostenendo il turismo e migliorando la mobilità per i residenti. L’annuncio del collegamento da parte della compagnia.

