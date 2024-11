Cede il tetto di una palazzina, evacuate tre famiglie a Tempio

Danni al tetto di una palazzina a Tempio.

Intorno alle 17, i Vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti in via Europa per un incidente verificatosi in una palazzina. Il tetto dell’edificio ha subito un cedimento parziale, provocando la caduta di calcinacci nel sottotetto. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’entità del danno ha richiesto l’evacuazione precauzionale di tre famiglie residenti.

Le operazioni di messa in sicurezza sono state tempestive e al momento l’area è sotto controllo. Le cause del cedimento sono ancora in fase di accertamento.

