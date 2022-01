Una buca nella frazione a Olbia.

Nella strada che va alla spiaggia della Playa a Pittulongu si è aperta una grossa voragine. La buca, che è stata segnalata con un secchio, è enorme e, secondo quanto raccontano i residenti della frazione, è là da più di due mesi.

L’enorme cedimento dell’asfalto si trova dietro il locale Mama Beach, ma chi abita a Pittulongu ha segnalato il medesimo problema anche su altre vie della frazione. “La strada di via Dei Platani che nonostante i lavori finiti a maggio ancora non hanno ripristinato l’asfalto – racconta un residente -, dopo i lavori che sono stati fatti a maggio, non è stata più ripristinata e le buche sono dappertutto”.