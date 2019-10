Mega yacht a Olbia.

Scafi da sogno in questi giorni hanno gettato le ancore nel vicino molo del porto turistico della Marina di Olbia. Continuano a sfilare, silenziose ed eleganti, emblema di un lusso discreto e raffinato, barche a vela, panfili e megayacht.

Sono decine le imbarcazioni di ogni misura presenti al porto turistico, che vengono ammirate ogni giorno da centinaia di persone che passeggiano curiosi.

Da giorni continua il via vai sul molo per ammirare e fotografare le grandi imbarcazione che sembrano non vogliano arrendersi alla fine dell’estate. Segnali dunque positivi e incoraggianti per il turismo nel nostro territorio.

(Visited 1.186 times, 1.186 visits today)