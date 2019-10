Inferno di Fuoco tra Alghero e Bosa, volontari anche dalla Gallura

Gli incendi scoppiati nella notte.

Prosegue l’attività delle sale operative del Corpo forestale che, stanno gestendo da questa notte, 2 grossi incendi nella parte ovest della Sardegna, in particolare ad Arborea in località Pauli Pirastu e Bosa in località Sa Tanca de Su Dottore.

La situazione sta tenendo in apprensione anche dalla Gallura che segue con molta attenzione l’evolversi della situazione. Anche molte persone della Protezione civile dalla Gallura sono sul posto a dare una mano nella lotta alle fiamme ed aiutare le persone in difficoltà.

Ad Arborea, precauzionalmente, sono state evacuate delle strutture ricettive.

Si sta predisponendo l’invio sul posto di 4 Canadair e di 2 elicotteri delle basi di Anela e Fenosu per dare supporto all’attività di spegnimento delle numerose squadre a terra. In partenza le autocolonne e i Gauf (Gruppo Analisti Uso del Fuoco) del CFVA da Cagliari, Nuoro e Sassari.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla Stazione forestale di Bosa.

