Il cantante Soleandro si racconta a Radio Internazionale Costa Smeralda

Appuntamento per il 23 ottobre alle 17 e 30.

Dopo aver creato l’opera musicale piu’ amata del Mediterraneo “Savitri”,divulgata in rete tramite il sito che ha promosso il concorso The Perfect, Soleandro ha deciso di salpare verso i sardi di tutto il Mondo per regalare musica, suoni e emozioni a chiunque voglia partecipare al progetto Coros, iscrivendosi al contest canoro che vedra’ protagonista il suo nuovo brano “Gira sa roda”.

Mercoledì 23 ottobre dalle ore 17 e 30 per 60 minuti, Solenadro sarà ospite in diretta durante il pomeriggio di Radio Inernazionale Costa Smeralda.

Artista eclettico e camaleontico, dopo il successo dello scorso Natale, con gli ascolti di “Savitri” e le varie interpretazioni dell’opera, eseguite da migliaia di persone, Soleandro ha saputo toccare il cuore di chiunque abbia ascoltato questo cantico d’amore.

Solenadro si racconterà in diretta e illustrerà il nuovo brano “Gira sa Roda” e il nuovo progetto Coros destinato a coinvolgere nuovi talenti entro il prossimo 12 Aprile 2020.

