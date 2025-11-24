Oschiri in lutto per Antonello Casella: “Marito e padre esemplare”

Addio ad Antonello Casella.

Oschiri è in lutto per la scomparsa prematura di un compaesano. Questo pomeriggio, 24 novembre, il paese ha dato l’ultimo saluto ad Antonello Casella, esemplare padre e lavoratore molto amato e conosciuto nel piccolo paese gallurese.

Il funerale si è tenuto nel primo pomeriggio nella parrocchia della Beata Vergine Immacolata di Oschiri, dove erano presenti famigliari e amici distrutti dal dolore per la perdita del loro caro, ricordato come un uomo sensibile e premuroso. Anche sui social in tanti hanno dovuto salutare per sempre Antonello. L’uomo è scomparso a causa di un male purtroppo incurabile. Sportivo e tifoso sfegatato della Juventus, lavorava da anni all’Asdomar di Olbia. L’uomo lascia una giovane figlia e una moglie.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui