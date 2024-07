Fiamme nelle campagne di Oschiri, in cenere 100 balle di fieno

L’incendio delle balle di fino a Oschiri.

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, un incendio ha devastato una vasta area agricola in località Su Campu, nell’agro di Oschiri. Le fiamme hanno inizialmente avvolto circa un centinaio di balloni di fieno, per poi propagarsi rapidamente alla vegetazione circostante, minacciando di espandersi ulteriormente.

L’allarme è stato lanciato immediatamente, e sul posto sono intervenuti con prontezza i vigili del fuoco di Ozieri, supportati da due mezzi della Protezione Civile comunale. L’intervento coordinato e tempestivo delle squadre di soccorso ha permesso di circoscrivere l’incendio, evitando danni maggiori e proteggendo le abitazioni vicine.

Grazie alla professionalità e all’efficienza degli operatori, l’incendio è stato domato in poche ore, limitando i danni al solo materiale agricolo e alla vegetazione. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento, ma non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un atto doloso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui