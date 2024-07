Le indagini sulla morte di Tonino Pirastru a Porto Cervo.

Tonino Pirastru, 76 anni, è morto tragicamente il 3 luglio a Liscia di Vacca, vicino a Porto Cervo, investito dal furgone del vicino di casa, Mario Masala, di 40 anni. Pirastru stava ripulendo l’area davanti alla sua casa quando Masala ha perso il controllo del veicolo, finendo nella corsia opposta e travolgendo il pensionato. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, Pirastru è stato dichiarato morto sul posto.

Le indagini sono in corso, con la Procura di Tempio Pausania che ha aperto un’inchiesta. Si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e possibili testimonianze per chiarire le circostanze dell’accaduto. I rapporti tra i due vicini non erano buoni, come confermato da una denuncia precedente presentata da Masala.

Nel frattempo la Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta e Masala è stato indagato per omicidio stradale. Sono in corso accertamenti sui rapporti tra i due uomini e sull’assenza di segni di frenata. Le telecamere di sorveglianza potrebbero fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

