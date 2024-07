Giallo sul pedone morto a Porto Cervo, aperta un’inchiesta

Tonino Pirastru è morto dopo essere stato investito.

Potrebbe essere un omicidio quello di Tonino Pirastru, l’uomo che stamattina è stato investito e ucciso a Porto Cervo. Stando a quanto si apprende sul quotidiano l’Unione Sarda, è stata aperta un’inchiesta sulla morte del pensionato, travolto da un furgone bianco.

Tonino Pirastru conosceva bene la persona alla guida del furgone, un 50enne di Sassari, e pare che i due avevano avuto un litigio. Secondo indiscrezioni da tempo c’erano denunce reciproche. Sembrerebbe che alla luce delle discussioni tra i due ci fossero problemi riguardo ai confini delle loro proprietà, poiché è emersa una denuncia penale.

La dinamica dell’incidente mortale avvenuto a Porto Cervo presenta, infatti, delle anomalie, tanto che sono in corso le indagini per fare luce sulla vicenda. La Procura di Tempio ha avviato un’inchiesta sulla tragica fine del 76enne, investito dal 50enne, che è stato convocato per essere interrogato dalla Polizia Stradale di Olbia, alla presenza del suo avvocato. Al momento, non sono stati presi provvedimenti restrittivi nei confronti dell’uomo.





