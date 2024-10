La Sapienza premia Paolo Cherchi con il dottorato honoris causa

Paolo Cherchi premiato con il dottorato honoris causa.

L’Università La Sapienza di Roma ha conferito il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze del Testo dal Medioevo alla Modernità a Paolo Cherchi, originario di Oschiri. Nato nel 1937, Cherchi è un rinomato filologo e storico della letteratura italiana, noto a livello internazionale per i suoi contributi accademici. Nel corso della sua carriera ha insegnato in prestigiose università, in Italia e all’estero, ricevendo numerosi riconoscimenti per la sua dedizione allo studio e all’insegnamento della letteratura.

Secondo il sindaco di Oschiri, Roberto Carta, la nomina di La Sapienza è un omaggio al contributo di Cherchi nella diffusione della cultura italiana all’estero, grazie alla sua vasta conoscenza della letteratura e all’approccio complesso e articolato alla filologia e agli studi umanistici.

