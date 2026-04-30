Polemiche per un annuncio dell’Aquadream sulla ricerca di personale

“Stiamo cercando bagnini con o senza brevetto per la stagione estiva 20926″, polemica per l’annuncio dell’Aquadream“. Così recitava la grafica che accompagnava la ricerca sui social e nel testo dell’annuncio c’era specificato: “Cerchi lavoro per l’estate? Aquadream Baja Sardinia seleziona bagnini per la stagione 2026. Con brevetto. Senza brevetto (formazione inclusa)”. Dopo le polemiche nate dall’insolita richiesta di un bagnino senza brevetto per lavorare in un affollato parco acquatico, arrivano i chiarimenti.

I chiarimenti dell’Aquadream

“In merito alle osservazioni circolate nelle ultime ore, riteniamo opportuno fornire un chiarimento puntuale – spiegano dalla società che gestisce il parco acquatico di Baja Sardinia -. La sicurezza all’interno di un parco acquatico è un tema centrale e viene gestita nel pieno rispetto della normativa vigente, attraverso un’organizzazione strutturata e personale qualificato. L’annuncio “bagnini con o senza brevetto” è stato interpretato in modo non corretto. Nel nostro annuncio è chiaramente specificato “senza brevetto (con formazione inclusa)”, proprio per indicare un percorso regolato e non un inserimento diretto in ruoli operativi di salvataggio“.

“Precisiamo quindi che:

Le attività di sorveglianza e salvataggio in acqua sono svolte esclusivamente da personale in possesso di brevetto , come previsto dalla legge.

, come previsto dalla legge. I candidati senza brevetto non vengono impiegati come bagnini, ma: vengono inseriti come addetti al supporto sicurezza (runner) oppure avviati a un percorso formativo prima di qualsiasi mansione operativa in acqua

Tutto il personale opera sotto il coordinamento di bagnini qualificati e responsabili della sicurezza, secondo una gerarchia ben definita.



La struttura organizzativa prevede:

La struttura organizzativa prevede: Responsabile sicurezza acquatica

Vice responsabile

Assistenti bagnanti (con brevetto)

Addetti supporto sicurezza (senza brevetto), con pri“.



“Un parco acquatico non si improvvisa: richiede metodo, formazione e responsabilità – concludono -.

Restiamo disponibili al confronto, ma riteniamo fondamentale che le informazioni diffuse siano corrette e complete, soprattutto su temi come la sicurezza. Aquadream opera con serietà e nel rispetto delle regole”.

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