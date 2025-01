La manifestazione di protesta a Oschiri.

Ieri mattina si è svolta una manifestazione pacifica per le vie di Oschiri, promosso dal Comitato Salute, che ha chiesto con forza un’adeguata assistenza sanitaria per il paese. Un folto gruppo di cittadini ha protestato per l’assenza di un medico di base, che manca ormai da un anno dopo il pensionamento dell’ultimo professionista in servizio.

Il corteo ha percorso le vie principali del paese, passando per l’ambulatorio Ascot e culminando davanti al municipio. Tra gli slogan più urlati: “Vogliamo il medico di base” e “Sanità privata di tutto”. Cartelloni visibili hanno rafforzato il messaggio del Comitato, presieduto da Annamaria Filigheddu, che ha sottolineato i gravi disagi, soprattutto per anziani e persone vulnerabili. Nonostante ripetuti appelli alle autorità competenti, la situazione sanitaria locale rimane irrisolta, e il servizio Ascot non è sufficiente.

