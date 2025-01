Oschiri scende in piazza per protestare contro la crisi della sanità

Manifestazione del “Comitato Salute Oschiri” per la crisi della sanità

Il “Comitato Salute Oschiri” ha organizzato una manifestazione pubblica per denunciare la grave crisi della sanità che affligge il paese.

“L’evento ha avuto inizio alle ore 10:00, con un corteo pacifico che ha attraversato le vie principali di Oschiri, culminando in un presidio davanti al Municipio. Durante il corteo, i partecipanti hanno più volte scandito gli slogan: “Vogliamo il medico di base” e “Sanità privata di tutto“, esprimendo con forza la richiesta di un’assistenza sanitaria adeguata. Alcuni cartelloni hanno accompagnato la manifestazione, rafforzando visivamente il messaggio del Comitato”.

“Da oltre un anno, gli abitanti di Oschiri sono privi di un medico di base, situazione che ha generato notevoli disagi, specialmente tra gli anziani e le fasce più vulnerabili della popolazione.

Nonostante le ripetute richieste alle autorità competenti, ad oggi non sono state adottate soluzioni efficaci per garantire un’assistenza sanitaria adeguata. Il Comitato ha espresso preoccupazione per l’inefficacia delle misure temporanee proposte, come il servizio Ascot (Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriali), che non riesce a soddisfare le esigenze sanitarie dei cittadini, costretti spesso a lunghe attese e privi di un rapporto continuativo con un medico di fiducia”.

“Con questa manifestazione, il “Comitato Salute Oschiri” ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare un intervento immediato da parte delle istituzioni regionali e nazionali per ripristinare il diritto fondamentale alla salute, garantendo la presenza stabile di un medico di base nel paese”.

