La Marina di Porto Rotondo conferma l’eccellenza nel Mediterraneo

L’eccellenza di Marina di Porto Rotondo.

Il 2025 ha consolidato Marina di Porto Rotondo come uno dei porti turistici più rinomati del Mediterraneo, distinguendosi per ospitalità di alto livello, servizi all’avanguardia e un ruolo attivo negli eventi nautici internazionali di maggiore rilievo.

La stagione appena conclusa ha registrato una crescita significativa in termini di visibilità e confronto globale. Tra le iniziative principali, la Marina ha ospitato per il quarto anno consecutivo la Fiera Nautica di Sardegna, attirando migliaia di visitatori tra operatori, armatori e appassionati e mettendo in luce l’eccellenza dell’innovazione e dell’artigianalità nautica. Inoltre, la partecipazione all’Icomia World Marinas Conference 2025 a Venezia ha permesso a Marina di Porto Rotondo di rappresentare l’eccellenza italiana nel panorama dei porti turistici internazionali. Non sono mancati gli eventi sportivi di richiamo globale, dai mondiali, europei e nazionali di vela alle regate promosse da cantieri prestigiosi come Solaris-Cnb.

Tra i momenti più rilevanti della conferenza, l’intervento di Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group, ha posto Marina di Porto Rotondo come esempio virtuoso nel contesto italiano: “Io ho una personale esperienza con Porto Rotondo: un gioiello. Bisogna puntare sui servizi e sulla loro qualità, sull’accoglienza, sulla modernità delle infrastrutture. La famiglia Molinas, con Porto Rotondo, è la numero uno in questo.” “Se pensassi a una partnership con un gruppo di marine selezionate, Porto Rotondo sarebbe in cima alla lista.” Galassi ha evidenziato l’importanza di una gestione che unisca qualità dell’accoglienza, servizi efficienti e capacità di ospitare superyacht anche in inverno, sottolineando come gli armatori valutino le destinazioni anche sulla base della vivibilità per l’equipaggio. Ha inoltre rimarcato la necessità di tariffe adeguate per acqua ed energia elettrica, servizi a terra completi come Spa, palestre, ristoranti e negozi, e l’importanza di un borgo capace di accogliere il turista proveniente dal mare.

Anche Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas, ha posto l’attenzione sulla trasformazione del sistema portuale italiano, citando Marina di Porto Rotondo come modello di eccellenza: “In Italia alcuni marina sono in crescita, come ad esempio Cagliari con Porto Karalis, che da porto commerciale sta diventando capace di ospitare in modo adeguato superyacht, grazie a un progetto dedicato a questa parte specifica del mercato. Marina di Porto Rotondo è già un esempio concreto di ospitalità, sicurezza e visione internazionale.”

Per il 2026, la Marina conferma la propria ambizione puntando sulla digitalizzazione, con prenotazioni e servizi online e ottimizzazione dell’assistenza clienti, sull’incremento dell’ospitalità invernale per unità oltre i 30 metri e sul miglioramento dei servizi per equipaggi e refitting. L’attività internazionale sarà rafforzata attraverso fiere, eventi e nuove collaborazioni strategiche nella Rete dei Porti della Sardegna.

