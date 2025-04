Addio al barracello Domenico Gaiana di Padru, aveva 45 anni

L’addio al barracello Domenico Gaiana di Padru.

Grande commozione a Padru per la prematura scomparsa di Domenico Gaiana, venuto a mancare all’età di 45 anni. Figura stimata e benvoluta in paese, Domenico era un membro attivo della compagnia barracellare, dove prestava servizio con dedizione e senso civico.

Il cordoglio ai familiari di un uomo buono.

A ricordarlo con affetto e profonda tristezza sono il sindaco Antonello Idini, l’amministrazione comunale, il capitano della compagnia barracellare Sisinnio Uleri e tutti i suoi colleghi, che ne hanno sottolineato l’impegno e lo spirito di collaborazione all’interno della comunità. Il dolore per la perdita è condiviso anche dalla famiglia, che lo ha annunciato con commozione: la compagna Roberta, la sorella Antonella con Gian Nicola, il fratello Francesco, la nipote Monica con Antonello e Ismaele, oltre agli zii, cugini, nipoti e parenti tutti.

I funerali nella chiesa parrocchiale di San Michele.

L’ultimo saluto a Domenico Gaiana si è tenuto questa mattina alle ore 10 nella chiesa di San Michele a Padru, con partenza dall’abitazione in via Fosse Ardeatine. La famiglia, profondamente riconoscente per l’affetto ricevuto, ha ringraziato e chiesto di dispensare dalle condoglianze dopo la cerimonia.

