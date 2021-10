La pulizia delle discariche abusive a Padru.

Sono in corso in questi giorni i lavori di pulizia nelle discariche abusive di Padru.

Con il grande aiuto del cantiere “Lavoras” e degli operai, si sta facendo un importante lavoro di ripristino, ripulendoli dai rifiuti, delle aree pubbliche, nel corso degli anni, dell’incività delle persone che li hanno trasformati in delle vere e proprie discariche a cielo aperto.

“Non avete idea di tutto quello che è stato trovato – commenta il sindaco Antonello Idini – ed è doveroso dire che, se non ci fosse stata l’opportunità del cantiere Lavoras, il Comune avrebbe dovuto spendere ingenti somme dal Bilancio Comunale, andando a gravare sui cittadini. Per questo motivo è fondamentale il richiamo al senso civico e al rispetto dell’ambiente da parte di ognuno di noi. Chi riversa i propri rifiuti nel terreno non è degno di essere chiamato cittadino, allo stesso modo di coloro che vedono e sanno e non segnalano alle autorità competenti.

“Vale anche la pena ricordare che i rifiuti non devono essere abbandonati nemmeno nei propri terreni privati, perché l’ambiente è uno solo e come tale va rispettato“, conclude il primo cittadino.

Il sindaco ha poi ricordato anche i servizi offerti dal Comune per la raccolta dei rifiuti: la raccolta differenziata “porta a porta” e il ritiro degli ingombranti (elettrodomestici, ferro, ecc), chiamando direttamente il numero verde (800270323), sono strumenti fondamentali a disposizione dei cittadini.