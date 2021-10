Le nozze di Miriam e Luca a Palau.

Lei di Palau, lui di Udine. Una storia d’amore che si è coronata ieri nella parrocchia “Nostra Signora delle Grazie” con il fatidico “sì” in una celebrazione che ha unito anche le tradizioni della Sardegna e del Friuli. Un matrimonio da favola per Miriam Frasconi, 35 anni, e Luca Vidoni, 39 anni, in una celebrazione, officiata da don Paolo Pala, tutt’altro che ordinaria.

I due novelli sposi, che vivono a Roma, global communication Miriam, e carabiniere Luca, hanno voluto infatti ricordare le tradizioni della terra provenienza. La preghiera dei fedeli in friulano è stata accompagna dal coro sardo. “Mia mamma ha scritto la preghiera”, racconta lo sposo. “Dal Friuli sono arrivati alcuni simboli per l’offertorio, come il grano, la chiave e i genitori di Luca portano anche il vinsanto – spiega Miriam -. Anche durante il ricevimento abbiamo valorizzato questa commistione tra Sardegna e Friuli, come i piatti e dolci sardi e le grappe friulane”.

La scelta di un matrimonio che unisce le due regioni non ha una motivazione particolare, ma traspira da parte dei giovani sposi un messaggio molto importante. Sia Miriam che Luca concordano sul fatto che cultura sarda e friulana non sono poi così diverse, nonostante la distanza. “Dal carattere alle somiglianze linguistiche – spiega Luca – ci sono diversi aspetti che uniscono le due tradizioni”.

A fine cerimonia, il tradizionale picchetto d’onore dei carabinieri ha atteso all’uscita i due giovani sposi. Erano presenti anche alcuni colleghi di Luca, che hanno voluto esprimere la vicinanza e l’affetto dell’Arma con il famoso ponte di sciabole. Non sono mancate le lacrime di gioia dei parenti, in modo particolare dei genitori di Miriam e Luca, che fin da subito hanno stretto un forte legame tra loro. “Appena hanno saputo che ci sposavamo sono stanti contenti – racconta Miriam -. Erano tutti molto commossi e felici”.