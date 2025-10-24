Intervento di Abbanoa a Palau per il riutilizzo delle acque reflue

Stop al riutilizzo delle acque reflue a Palau per un intervento straordinario di Abbanoa

Una notizia importante per il territorio di Palau e per la gestione delle acque reflue: intervento straordinario di Abbanoa. È una manutenzione straordinaria che interesserà l’impianto di depurazione in località Sangainu. L’obiettivo è assicurare una migliore efficienza funzionale della sezione di sollevamento delle acque reflue affinate.

Manutenzione a Palau

L’attività, autorizzata dalla Provincia di Sassari, mira a potenziare e ammodernare la sezione di sollevamento delle acque reflue trattate, essenziale per il loro successivo riutilizzo.

L’installazione delle nuove elettropompe garantirà maggiore affidabilità nel sollevamento del refluo affinato, riducendo i rischi di guasti e interruzioni, mentre il nuovo misuratore di portata permetterà un monitoraggio più preciso e una gestione ottimizzata dei flussi idrici. Questi interventi si inseriscono in una logica di efficientamento energetico e funzionale degli impianti.

La conseguenza più rilevante per gli utilizzatori di queste risorse idriche (tipicamente per scopi irrigui o industriali non potabili) è che, a causa della natura e della complessità dei lavori, sarà inevitabile l’interruzione della possibilità di riutilizzare le acque reflue nel periodo compreso tra il 27 ottobre e il 14 novembre 2025.

Abbanoa ha comunicato che tale impossibilità è dovuta a “causa di forza maggiore” per permettere l’esecuzione in sicurezza e nei tempi previsti dell’intervento straordinario

Si invitano pertanto gli enti e le aziende che fanno affidamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate provenienti dall’impianto di Sangainu a programmare per tempo le proprie attività e a prevedere l’utilizzo di fonti idriche alternative per le tre settimane di fermo.

L’intervento, pur comportando un temporaneo disagio, è fondamentale per garantire nel lungo termine la piena operatività e l’efficienza di un impianto cruciale per la sostenibilità e la gestione idrica del territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui