Arzachena, successo per la formazione sull’intelligenza artificiale

ITS TAC Academy Sardegna porta l’intelligenza artificiale ad Arzachena.

Si è conclusa oggi “AI e Didattica: nuove frontiere dell’apprendimento”, la due giorni di formazione organizzata dall’ITS Academy Turismo e Attività Culturali della Sardegna (ITS TAC), dedicata ai docenti e ai formatori dell’Istituto. L’iniziativa, svoltasi tra la sede dell’ITS e le Tenute Pilastru nelle campagne di Arzachena, ha rappresentato un momento di aggiornamento e confronto sulle metodologie didattiche basate sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, delle piattaforme digitali e delle tecnologie immersive, in linea con gli obiettivi del PNRR 4.0 per gli ITS Academy.

L’apertura dei lavori ha visto i saluti istituzionali della presidente Sabrina Serra e gli interventi del direttore dell’ITS TAC Ottavio Sanna, del CEO di Ariestech Luca Vajani e del docente formatore Valerio Gaglioti, che hanno presentato la nuova piattaforma didattica e-learning e guidato i docenti nella formazione sull’utilizzo degli strumenti digitali.

Nel corso della seconda giornata alle Tenute Pilastru, docenti e consulenti si sono confrontati sulle prospettive della didattica innovativa e sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi. Non è mancata, poi, una parte pratica. Una sessione del percorso è infatti consistita in un laboratorio dedicato alla realtà virtuale, che mostrasse le potenzialità applicative delle nuove tecnologie nel contesto dell’apprendimento esperienziale.

”L’innovazione tecnologica è ormai parte integrante della formazione. Questa due giorni ha rappresentato un momento di crescita e di condivisione importante per i nostri formatori – ha dichiarato la presidente Sabrina Serra – Innovare la didattica significa investire sulle persone, sulla loro curiosità e sulla capacità di interpretare il cambiamento. L’intelligenza artificiale, le piattaforme digitali e le nuove tecnologie non sono un fine, ma un mezzo per rendere l’apprendimento più coinvolgente, interattivo e vicino alle esigenze del mondo reale. Grazie alle risorse del PNRR 4.0, l’ITS TAC Sardegna continua a costruire una scuola moderna, capace di formare professionisti competenti e consapevoli, pronti ad affrontare le sfide del futuro del turismo e della cultura. Con questo percorso di aggiornamento – conclude la presidente – l’ITS TAC Academy Sardegna conferma il proprio impegno verso una didattica sempre più innovativa, capace di unire tecnologia, creatività e qualità formativa”.

”Investire sulla formazione dei docenti significa garantire qualità e innovazione ai nostri studenti – ha dichiarato il direttore Ottavio Sanna – L’uso dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie ci permette di costruire percorsi didattici più dinamici, personalizzati e vicini alle reali esigenze del mondo del lavoro”. L’evento “Formazione Formatori 2025” ha così segnato un passo importante nella trasformazione digitale della didattica ITS, valorizzando l’uso dell’AI, della realtà virtuale e delle piattaforme intelligenti come strumenti al servizio dell’apprendimento e della crescita professionale.

