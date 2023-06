Palau dice addio a Delia Occhioni, se n’è andata a 83 anni

A Palau l’ultimo saluto a Delia Occhioni.

Si è spenta Delia Occhioni all’età di 83 anni. Conosciuta per la sua bontà e il suo amorevole spirito, ha lasciato un’impronta nel paese di Palau. Delia era felicemente sposata con il signor Ledda e insieme hanno avuto 4 figli: Antonella, Sebastiano, Marco e Caterina. La sua famiglia era il centro della sua vita e ha instillato in loro valori di affetto, rispetto e generosità.

Questa sera, alle 18, si terranno i funerali nella chiesa del Redentore. Sarà un momento di commozione e riflessione per coloro che l’hanno conosciuta e amata. La cerimonia funebre sarà un’occasione per ricordare i momenti speciali trascorsi insieme a Delia, per condividere storie e aneddoti che testimoniano il suo spirito premuroso e la sua gentilezza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui