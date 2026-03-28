Palau approva il nuovo regolamento di Protezione Civile

Il nuovo regolamento di Protezione Civile a Palau.

Il Comune di Palau ha compiuto un passo decisivo per il potenziamento della sicurezza territoriale attraverso l’approvazione del nuovo regolamento di Protezione Civile da parte del consiglio comunale. Il documento aggiorna l’assetto organizzativo dell’ente rendendolo pienamente conforme al codice della Protezione Civile introdotto dal decreto legislativo numero 1 del 2018, recependo contestualmente i più recenti indirizzi emanati a livello statale e dalla Regione Autonoma della Sardegna. L’iniziativa mira a rendere più fluidi ed efficaci i processi di previsione, prevenzione e gestione delle criticità ambientali e civili nel contesto locale.

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Il testo normativo delinea con precisione il perimetro d’azione degli organi comunali e l’articolazione del servizio dedicato alla protezione civile. Grande rilievo viene dato alla struttura e alle modalità di funzionamento del Centro operativo comunale, meglio noto come C.O.C., e alla definizione dei compiti assegnati al responsabile operativo comunale. Il regolamento disciplina inoltre le attività dei gruppi comunali di volontariato, stabilendo le procedure operative standardizzate e le modalità di trattamento dei dati personali.

L’adozione di questo strumento è considerata fondamentale non solo per l’immediato, ma anche in prospettiva del futuro aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile. Un quadro regolamentare uniforme e allineato alle disposizioni superiori permette infatti di velocizzare le catene di comando e di migliorare l’interazione con la Prefettura di Sassari e gli altri enti sovracomunali. Sotto il profilo economico, viene precisato che l’implementazione del regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per le casse dell’amministrazione.

L’atto è stato ufficialmente pubblicato all’Albo Pretorio in data 26 marzo 2026 e acquisterà piena efficacia dopo il previsto periodo di quindici giorni. Per garantire la necessaria circolarità delle informazioni, il provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Sassari, alla Direzione Generale della Protezione Civile regionale e a tutti i settori comunali interessati dalla nuova disciplina operativa.

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