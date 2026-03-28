Il meteo del 29 marzo a Olbia e in Gallura

28 Marzo 2026

di Giulia Rago

Il meteo di domenica 29 marzo a Olbia.

La giornata a Olbia si presenta con cieli generalmente velati, senza che siano attese precipitazioni. Le condizioni meteo rimarranno stabili e in assenza di pioggia, caratterizzando così l’intero arco della giornata.

Le temperature oscilleranno tra i 7 gradi della minima e i 16 gradi della massima. I venti, inizialmente moderati e provenienti da Est-Nordest, tenderanno a intensificarsi nel pomeriggio, soffiando con maggiore forza da Nordest. Il mare si presenterà mosso, rispecchiando l’aumento dell’intensità dei venti.

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