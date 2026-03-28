Cade durante un’escursione, soccorsi difficili a San Teodoro

Escursionista ferita a San Teodoro.

Un’escursionista ha dovuto ricevere assistenza sulle scogliere di Capo Coda Cavallo nel comune di San Teodoro, a causa di un infortunio alla caviglia che le ha impedito di proseguire autonomamente. Il compagno della donna ha contattato il Numero Unico per le Emergenze 112, attivando così l’intervento dei soccorsi. La centrale operativa del 118 ha immediatamente inviato la squadra di turno della stazione di Olbia del Soccorso Alpino e Speleologico, che ha raggiunto la zona interessata intorno alle ore 13.

Parallelamente, la centrale operativa Georesq ha provveduto a individuare con precisione la posizione dell’infortunata utilizzando il sistema Sms Locator, un dispositivo di geolocalizzazione che permette di stabilire il punto esatto del ricevente tramite la risposta a un messaggio sul telefono. Una volta localizzata, la donna è stata raggiunta dai tecnici, stabilizzata sul posto e successivamente trasportata mediante portantina fino al luogo dove l’attendeva l’ambulanza della Croce Bianca di San Teodoro, che ha provveduto al trasferimento in ospedale. L’operazione di soccorso si è conclusa intorno alle 14:20, senza ulteriori complicazioni.

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