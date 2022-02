Il nuovo cortile della scuola dell’infanzia di Palau.

Un cortile più sicuro per i bambini della scuola materna di Palau. Sono stati conclusi i lavori per mettere a norma il parco giochi, con il rivestimento delle scale, dello scivolo per non prendere colpi durante le attività ricreative dei piccoli alunni che frequentano l’istituto.

Tra gli altri interventi per mettere in sicurezza i giochi, è stata posata l’erba sintetica e rivestito in legno il bordo dell’aiuola. I lavori per ammodernare il piccolo spazio per i bimbi sono terminati oggi, eseguiti dal Settore Manutenzioni dell’amministrazione comunale di Palau.