La Regione mette in vendita immobili in Gallura.

La Regione mette di nuovo all’asta i suoi immobili in disuso. Sono ben 137 strutture, tra cui figurano Yacht club, casali, reliquati idraulici e due “pesa asinina”, molti dei quali in Gallura e in Costa Smeralda. Da Arzachena, a Palau, Padru, ma anche Arborea, Alghero, Sassari e altri centri della Sardegna.

Quello della Costa Smeralda rappresenta il patrimonio più pregiato, come yacht club, centri turistici e case coloniche. A Padru sarà messo in vendita un ex reliquato idraulico, mentre a Palau si alienerà un terreno. Il via libera alle aste arriva dalla giunta regionale del 10 dicembre scorso, dove si è dato il via libera al programma di dismissione dei 137 immobili che potranno essere dismessi e ceduti.

Si tratta di strutture che sono di proprietà della Regione, i quali non vengono funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali, degli enti strumentali, delle agenzie regionali e delle società in house, che non siano destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale.