Palau si prepara per l’introduzione della tassa di soggiorno.

Anche il Comune di Palau pensa alla tassa di soggiorno. Se ne parlerà oggi durante il Consiglio comunale. L’introduzione della nuova tariffa è sempre stato uno dei principali obiettivi del sindaco Franco Manna. La tassa di soggiorno o tassa turistica è un’imposta che deve essere pagata da chi viaggia e soggiorna per una o più notti in una struttura ricettiva (albergo, campeggio, bed and breakfast ecc.).

La tassa viene calcolata per persona e per numero di notti e varia a seconda della categoria di alloggio prescelto. Viene pagata direttamente alla struttura che si premurerà poi di versarla al comune. Le disposizioni legislative prevedono che la tassa servirà a finanziare interventi per la creazione, il rinnovo e il potenziamento di servizi legati ai settori turismo e ambiente. Sicuramente dal 2019 la tassa di soggiorno entrerà a pieno regime nel Comune.

