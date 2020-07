I soccorsi sulla spiaggia della Sciumara.

Attimi di paura, ieri pomeriggio, sulla spiaggia della Sciumara, nel comune di Palau. Un bimbo di 5 anni, in vacanza con i genitori, è caduto dagli scogli e si è temuto avesse potuto riportare delle lesioni gravi.

Per questo motivo è intervenuto l’elicottero del 118, che trasportato il piccolo fino all’ospedale di Sassari. Fortunatamente, i primi accertamenti hanno rassicurato sulle condizioni del bambino. Non ha riportato nulla di grave, ma è stato, comunque, tenuto in osservazione. La notizia è stata riportata da alcuni quotidiani locali.

