Il malore sul litorale di San Teodoro.

Quando i soccorsi sono arrivati hanno potuto costatare solamente il decesso. È stato un malore la causa della morte probabilmente di Antonio Inzaina, 45 anni di Loiri Porto San Paolo. Lo hanno trovato, ieri pomeriggio, senza vita nella sua auto, parcheggiata nel litorale di San Teodoro.

Inzaiana, che di professione faceva il manutentore, stava lavorando in alcuni villaggi della zona. Probabilmente complice il caldo e il fatica, quando è salito in auto al termine della giornata lavorativa il suo cuore non ha retto ed è morto.

