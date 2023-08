Camper a bordo strada con vista sul mare, a Palau scattano le sanzioni

Dopo le segnalazioni i controlli sui camper nelle strade di Palau

Non si fermano le segnalazioni degli ambientalisti per i camper fermi sulle strade di Palau e scattano i controlli della Polizia locale. I campeggiatori abusivi si fermano nelle aree di Costa Serena, Cala Scilla e Porto Cuncato. “Una pratica vietata – denunciano dal Comitato Amici di Talmone e Cala di Trana -, anche per le conseguenze di tipo igienico sanitario. Dal momento che spesso i campeggiatori fai-da-te finiscono per versare rifiuti e liquami nelle piazzole a pochi metri dal mare”.

“Si tratta di una località molto ambita dai camperisti, a due passi dal mare, luogo purtroppo segnalato come ideale al libero campeggio nelle applicazioni e nelle chat di gruppo dei camperisti – si legge -. Ma scatta ora la tolleranza zero, perché proprio la vicinanza al mare genera degrado e crea danni all’ambiente. Fra i disagi segnalati alla Polizia municipale e al Corpo forestale da parte di singoli cittadini e Comitati civici figurano l’accensione di fuochi all’aperto, l’occupazione del manto stradale con tavolini e fornelli da campeggio. Lo scarico in mare di acque nere e acque grigie dei camper, l’utilizzo in natura di saponi e detersivi non biodegradabili, i sentieri di accesso alle spiagge trasformati in latrine“.

“Da alcuni giorni, da parte della Polizia municipale è iniziata un’azione di controllo più mirata. Con un pattugliamento capillare del territorio di Talmone e Porto Cuncato, finalizzato all’accertamento e contestazione di tali violazioni. La legge prevede, tra l’altro, il divieto di campeggio libero al di fuori delle strutture ricettive all’aria aperta o delle aree attrezzate alla sosta temporanea. I controlli, che continueranno nelle prossime settimane, hanno già portato a diverse sanzioni per comportamento riconducibile ad attività di campeggio, in applicazione del comma 2, art. 185 del Codice della Strada”.

