Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 2 baristi, 2 camerieri di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 2 operatori socio sanitari, 6 addetti al lavaggio veicoli, 1 addetto ai servizi di igiene e pulizia, 1 addetto vendite. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 5 ausiliari alla vendita. Si offre contratto a tempo determinato.

Sassari – Olbia – Alghero

A Sassari, Olbia e Alghero cercano 1 assistente di negozio. Si offre contratto a tempo determinato.

Sassari – Stintino – Aglientu – Palau – Baja Sardinia – Cala Gonone – Santa Teresa Gallura

A Sassari, Stintino, Aglientu, Palau, Baja Sardinia, Cala Gonone e Santa Teresa Gallura cercano 7 portieri notturni, 8 responsabili di sala, 25 baristi, 30 cuochi capi partita, 7 pasticcieri, 10 pizzaioli, 30 bagnini. Si offre contratto a tempo determinato.

Sardegna

In Sardegna cercano 1 manager delle operazioni. Si offre contratto a tempo determinato.

Italia

Per l’intero territorio nazionale cercano 4 montatori meccanici. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri comunali.

La Maddalena – Padru

L’Agenzia Forestas, per le sedi di La Maddalena e Padru, assume 1 conduttore di macchine forestali, 1 meccanico motorista e riparatore di veicoli a motore. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 20 al 24 aprile. Info nel CPI di Olbia.

Legge 68.

San Teodoro. 1 Personale di segreteria addetto alle attività amministrative

Un’azienda cerca, per la sede di San Teodoro, 1 figura come personale di segreteria addetto alle attività amministrative iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 16 al 27 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Cameriere di bar

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 cameriere di bar iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 14 al 24 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena. 1 Aiuto cuoco di ristorante

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena in località Abbiadori, 1 aiuto cuoco di ristorante iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 14 al 24 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

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