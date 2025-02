A Palau un corso per scoprire il vino con i sommelier Aspi

Il corso per scoprire il vino a Palau.

Partirà il 10 marzo, il primo corso, patrocinato dal Comune di Palau, di avvicinamento al vino e alla cultura enologica nazionale e regionale. Organizzati dall’Aspi, Associazione della sommellerie professionale italiana, i 5 incontri, della durata di 2 ore ciascuno, si rivolgono principalmente agli operatori del settore Ho.re.ca (Hotel, ristoranti, catering e bar) e agli appassionati in genere.

Durante questo percorso guidato dai sommelier Mauro Porcu e Antonello Mariotti, i partecipanti potranno acquisire una solida conoscenza del vino in tutti i suoi aspetti, imparare a riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino, valutarne la qualità e a scegliere il vino giusto per ogni occasione.

Verranno introdotte inoltre le tecniche di servizio e conservazione del vino. Ogni lezione comprenderà una parte teorica e una parte dedicata alla degustazione di 3 vini (nazionali e regionali). L’iniziativa mira anche a sensibilizzare i giovani al consumo corretto e responsabile delle bevande alcoliche in generale e nello specifico del vino fornendo così i giusti strumenti informativi per proteggere i ragazzi dal consumo smodato di alcol.

Le lezioni si terranno a Palau, al The One di via Fonte Vecchia, 46, a partire dal 10 marzo, ogni lunedì e giovedì dalle 19 alle 21 al costo di 200 euro a persona comprensivi di iscrizione come socio Aspi di valenza annuale, materiale didattico, vini da degustare, attestato finale di partecipazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui