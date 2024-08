Una giovane di Palau vive coi figli in un alloggio all’interno del cimitero

Da Palau arriva l’appello di una ragazza che sta abitando in una casa dentro il cimitero, assieme ai suoi due figli. Per problemi familiari da diversi mesi la donna sta vivendo in situazioni precarie. “Sono stata alcuni giorni in giro per B&b, ma stavo finendo i soldi e grazie a Dio si è liberata una casetta al cimitero e don Paolo me l’ha data – spiega -. Si tratta ovviamente di una soluzione temporanea e ora cerchiamo una casa adatta alle nostre esigenze. Una sistemazione più degna per i miei figli”. La madre-lavoratrice ha lanciato un appello sui social e ora spiega meglio la situazione.

“Per fortuna c’è questa casa che il parroco don Paolo mette a disposizione in queste situazioni, non sono di certo la prima. Ovviamente è una soluzione che comporta dei disagi particolari, tipo far stare in silenzio i bambini quando c’è un funerale – spiega -. In ogni caso è una soluzione temporanea e sto cercando alternative più consone”. La piccola abitazione è adiacente alla chiesa del Redentore, a sinistra c’è il cimitero di Palau e sulla destra l’alloggio d’emergenza. Chi può aiutare madre e figli a lasciare il cimitero e trovare una casa a Palau, che sia adatta alle loro esigenze, può contattare la redazione di GalluraOggi su Whatsapp (𝟑𝟒𝟓 𝟑𝟓𝟔 𝟕𝟓𝟏𝟐) o va mail (redazione@galluraoggi.it).

