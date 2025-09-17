UniOlbia e Cipnes firmano accordo con due poli francesi per la ricerca

UniOlbia e Cipnes firmano accordo con l’Università della Costa Azzurra e Sophia Antipolis.

L’UniOlbia e il Cipnes Gallura hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Imredd, l’Institut d’Innovation et de Partenariats dell’Università della Costa Azzurra, e con i vertici di Sophia Antipolis, uno dei poli mondiali più rilevanti per ricerca e innovazione. La firma è avvenuta in due tappe, prima a Cannes e poi a Nizza.

A Nizza, la delegazione sarda — presente in Francia insieme alla Regione Sardegna in occasione del Cannes Yachting Festival — ha incontrato il direttore Emmanuel Tric, già rettore dell’ateneo, insieme a Paulo Moura e Roberta Pennucci. All’appuntamento ha preso parte anche Alberto Sanna, direttore del Center for Advanced Technology in Health and Well-Being dell’Università San Raffaele di Milano.

Nelle prossime settimane l’intesa verrà perfezionata e porterà a iniziative comuni su innovazione, economia del mare e formazione universitaria, con ricadute dirette per studenti e territorio. Una parte centrale dell’accordo riguarda la collaborazione tra Imredd e Cipnes per lo sviluppo dell’Hub Innovation nel distretto produttivo di Olbia, che ospita la PTE e il Polo dell’Innovazione, infrastrutture finanziate con 36 milioni di euro da Regione e Stato tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Proprio all’interno della PTE sarà avviato il nuovo Dipartimento dell’Innovazione dell’Università di Sassari.

Il secondo incontro si è svolto a Sophia Antipolis, alle porte di Cannes: un ecosistema che conta oltre 2.500 imprese, 44.500 addetti, 5.500 ricercatori e 60.000 studenti, e che si conferma tra i principali hub europei e mondiali dell’innovazione. Qui la delegazione di Cipnes Gallura e UniOlbia ha incontrato Philippe Mariani, responsabile delle relazioni internazionali, insieme ad Alberto Sanna.

Il confronto ha posto le basi per una collaborazione accademica e istituzionale incentrata su ricerca, internazionalizzazione e sostenibilità economica e ambientale, con l’obiettivo di sviluppare progetti comuni in campo scientifico e industriale a beneficio del sistema produttivo sardo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui