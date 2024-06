Il parroco di Palau annuncia la scomparsa di Giampaolo Abeltino

“Ieri pomeriggio, a Palermo dove risiedeva e lavorava, è venuto a mancare improvvisamente il nostro compaesano Giampaolo Abeltino. Aveva 60 anni”. Il parroco di Palau, don Paolo Pala, annuncia la scomparsa di Giampaolo, che tutti ricordano come Gianni. Dopo il diploma al nautico di La Maddalena era andato a Livorno per il corso dell’Accademia navale. Poco dopo il passaggio negli Stati Uniti, dove era diventato pilota di aerei militari, poi il ritorno in Italia e il lavoro a Palermo. Ancora non si sa quando potranno essere celebrate le esequie.

“Alla figlia Brenda, al babbo, il carissimo zio Paolino Abeltino, alla sorella Marilena, al fratello Nando, a Maria e a tutti i Familiari in Italia e negli USA giungano le nostre più affettuose condoglianze – scrive il parroco di Palau -. Il Signore accolga l’anima di Gianni nella Sua pace, ricompensandolo per la sua bontà, la finezza del tratto, ed il suo amore per la famiglia e la professione. Adesso è in compagnia della mamma, zia Franca“.

