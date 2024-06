“La fisica che ci piace”, il prof Schettini sbarca a Olbia

A Olbia, il prof di fisica più amato

Il prof. Vincenzo Schettini, ideatore di “La fisica che ci piace” approda a Olbia. L’evento è organizzato dalla Biblioteca Civica Simpliciana della città e si inserisce all’interno della rassegna letteraria “sul filo del discorso”, alla sua dodicesima edizione. L’incontro con il prof è previsto venerdì 21 giugno alle ore 21 in Piazza dello Scolastico. L’ingresso è libero e gratuito.

La fisica di Schettini online e in tv

“La fisica che ci piace” nasce dall’unione delle due anime del professor Schettini, quella artistica e quella scientifica, fuse nell’obiettivo di trasformare la fisica da semplice lezione a intrattenimento vero e proprio. Con questa idea, perciò, il prof ha concepito un metodo di insegnamento efficace e divertente allo stesso tempo. Il risultato? I concetti di fisica, che per molte persone è una disciplina di non immediata comprensione, diventano intelligibili e di facile lettura.

Il prof, dopo Youtube e tutte le piattaforme online, è approdato anche in tv, dove su RAI 2 ha condotto “La fisica dell’amore”, in onda ogni martedì e mercoledì in seconda serata e disponibile su RaiPlay. Nel corso delle diverse puntate, attraverso gli esperimenti di fisica, le testimonianze dei ragazzi e grazie a diversi ospiti, ha spiegato come affrontare con coraggio le sfide di natura emotiva che la vita ci pone.

[foto Facebook/La fisica che ci piace]

