L’incendio nelle campagne di Palau.

Verso le ore 14 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti a Palau, in località Barrabisa, per l’incendio di in magazzino agricolo. L’intervento della squadra 12A ha scongiurato che le fiamme si propagassero alla vegetazione e ad alcuni veicoli parcheggiati in prossimità del locale. La bonifica si è conclusa dopo circa un’ora. Non si segnalano persone coinvolte.

