Abbandona un gattino davanti al canile di Olbia e scappa via con l’auto

La vicenda del gattino abbandonato davanti al rifugio di Olbia.

Sembrava volesse affidare un gattino randagio alle cure del canile di Olbia, gestito dalla Lida, ma in realtà per non attendere lo ha abbandonato là ed è fuggita. L’assurda vicenda è stata raccontata dai volontari, che l’hanno postata sui social, facendo discutere.

I volontari raccontano che venerdì pomeriggio si è presentata una donna con un cucciolo di gatto grigio, ma è stata invitata da loro ad aspettare fuori per un’emergenza in corso. ”Siamo entrati dentro e quando siamo riusciti della signora – si legge nella pagina ufficiale del rifugio – aveva una panda bianca, nemmeno l’ombra. Pioveva forte e non abbiamo pensato minimamente che quella sciagurata avesse abbandonato il gattino”.

Il gattino è stato, infatti, trovato la mattina seguente in una cuccia, che piangeva disperato. ”Cosa dovremmo dire? C’è poco da dire e da aggiungere – dicono -. Forse le persone sono convinte che noi dobbiamo essere sempre a disposizione e tante volte siamo presi anche a parole cattive. Non dimenticate mai che noi non abbiamo nessun aiuto pubblico. Qualche volta dovreste pensare che, se non ci fossimo noi, tanti animali avrebbero fatto una brutta fine e voi tante brutte figure nei confronti di chi ci guarda dall’altra parte dell’isola!!! Ci vuole tanto rispetto verso chi si prodiga per gli ultimi e forse lasciarci meno soli”.

