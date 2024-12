La valorizzazione di Monte Altura a Palau.

Con un avanzo di amministrazione di 200mila euro, l’amministrazione comunale di Palau completerà i lavori di restauro e valorizzazione della Fortezza di Monte Altura e della Batteria di Capo d’Orso, recentemente acquisita al patrimonio comunale.

A Monte Altura, gli interventi includeranno la pulizia di locali e aree non ancora trattate, l’installazione di nuovi infissi e la realizzazione di impianti di illuminazione in diverse zone, come l’ingresso e la galleria adibita a deposito proiettili. Per la Batteria di Capo d’Orso, si procederà con la pulizia della vegetazione e delle macerie, insieme alla manutenzione della strada di accesso. Inoltre, sarà creata un’area per la ricarica di bici elettriche. Tutti i lavori sono stati pianificati da un gruppo di lavoro intersettoriale.

