Babbo Natale in moto per portare i regali a San Teodoro

Torna l’iniziativa per Natale a San Teodoro.

Babbo Natale in sella a una moto per portare regali e gioia ai più piccoli a San Teodoro. Sabato 21 dicembre 2024 è tornata l’iniziativa più attesa del paese. Grazie al Comune di San Teodoro, che ha patrocinato l’iniziativa, la collaborazione di varie attività coadiuvate dalla CCN LIVE TEO-DORO, riparte la consegna dei doni natalizi.

L’appuntamento è organizzato dai Moto Club Teodorini, Gallura Custom HD e Terra Sarda e vedrà la partenza della Carovana Natalizia e alle ore 11.30 in Zona Artigianale per l’allestimento e vestizione. Alle ore 12.00 si svolgerà un Giro Turistico con sosta aperi-pranzo per i Bikers partepanti, con l’arrivo in Piazza Gallura verso le ore 15.

Qui sono presenti giochi ed attrazioni per i più piccoli e ci sarà la consegna dei dolci e doni. Alle ore 16.30 partenza i bikers partiranno verso la zona Industriale, presso il Biker Shed, dove si terrà l’apericena natalizio gratuito per tutti i bikers partecipanti all’iniziativa. ”Tutti I Bikers in sella alle loro moto sono invitati a partecipare rigorosamente vestiti da Babbo Natale e per ulteriori info : 333/6139115 Albert.one”, informano gli organizzatori.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui