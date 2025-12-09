Lavori sulla strada per Palau, traffico deviato: cosa c’è da sapere

I lavori sulla strada per Palau.

A Palau, sulla strada statale 125 Orientale Sarda, prenderanno il via da oggi, 9 dicembre, una serie di lavori finalizzati alla posa della rete in fibra ottica, interessando il tratto compreso tra i chilometri 351+750 e 352+310. L’intervento, previsto fino al 9 marzo 2026, comporterà alcune modifiche temporanee alla circolazione veicolare, stabilite da Anas per garantire la sicurezza di automobilisti e operatori.

Nel dettaglio, la viabilità sarà gestita tramite un senso unico alternato regolato da semaforo, con limite di velocità fissato a 30 chilometri/orari e divieto di sorpasso. L’area interessata dal cantiere avrà una lunghezza massima di circa 300 metri, determinando un incremento dei tempi di percorrenza stimato in circa due minuti.

I lavori subiranno una sospensione nel periodo compreso tra il 20 dicembre e l’11 gennaio 2026. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso e a pianificare i propri spostamenti considerando possibili rallentamenti o attese legate al cantiere.