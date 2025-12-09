“Monte Pinu riaprirà entro giugno”, Piu presenta le opere per la viabilità in Gallura

L’assessore regionale ai lavori pubblici, Antonio Piu, sulla viabilità in Gallura

La lunga attesa per la riapertura della strada di Monte Pinu sembra finita, lo dice l’assessore Piu presentando la viabilità in Gallura. Al Museo Archeologico di Olbia l’assessore regionale ai Lavori pubblici ha organizzato un incontro pubblico dedicato allo stato di avanzamento dei lavori sulla viabilità in Gallura. All’evento hanno partecipato anche il presidente della nuova Provincia, i sindaci dei principali comuni del territorio e diversi amministratori locali, sottolineando l’importanza dell’incontro per il futuro delle infrastrutture della regione.

LEGGI ANCHE: La Regione presenta gli interventi milionari per la viabilità in Gallura

Nizzi e Piu

L’incontro è stato aperto dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha voluto sottolineare la collaborazione tra istituzioni locali. “Appartenere a due correnti politiche diverse non significa mancata cooperazione. Al contrario, lavoriamo sempre insieme per il bene del territorio”. A seguire, ha preso la parola l’assessore Piu, illustrando lo stato dei cantieri e dei progetti. “Abbiamo voluto concentrare le risorse sulle tratte più critiche, dove la sicurezza e la fluidità del traffico sono priorità assolute. C’è un’ottima intesa con la Provincia Gallurese, e questa collaborazione è fondamentale per portare avanti i progetti più urgenti”.

Nel dettaglio, alcune opere sono attualmente in fase di revisione progettuale, altre pronte per l’appalto, mentre diversi cantieri sono già avviati o in fase di consegna.

Tra questi spicca la strada di Monte Pinu, la cui riapertura al transito è prevista entro Giugno 2026.

Una notizia positiva per l’intero territorio, visto il ruolo strategico di questo collegamento, chiuso dal 2013 ma fondamentale per residenti e pendolari.