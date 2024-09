A Palau l’addio a Maria Vittoria Roych.

La città di Palau è in lutto per la scomparsa di Maria Vittoria Roych, 80 anni, madre del noto musicista Paolo Angeli e del fotografo Nanni Angeli. Maria Vittoria era una figura conosciuta e rispettata in paese, legata a una famiglia di grande rilevanza nel panorama culturale sardo. Paolo e Nanni, insieme, hanno fondato e organizzato il rinomato festival “Isole che parlano“, un evento che da anni valorizza l’arte e la musica contemporanea nell’arcipelago della Maddalena.

Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia: al marito Gigi, ai figli Nanni, Paolo, Alessandra e ai loro cari. Il funerale si terrà domani mattina, domenica 22 settembre, alle ore 9:30 nella parrocchia di Palau. La comunità si stringe attorno alla famiglia Angeli, esprimendo affetto e vicinanza in questo difficile momento.

