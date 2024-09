Le indagini sull’allarme bomba davanti una palazzina di Olbia.

Una bomba artigianale è stato ritrovato ieri sera davanti alla porta di un appartamento in una palazzina di via Nervi, a Olbia. Secondo gli inquirenti, si tratta di un chiaro atto intimidatorio. L’allarme è scattato quando un pacco sospetto è stato trovato nel pianerottolo del condominio. I carabinieri hanno subito evacuato l’edificio e bloccato l’accesso alla zona.

L’ordigno, un razzo di segnalazione modificato e trasformato in una “pipe bomb”, è stato prelevato dagli artificieri e portato in un campo vicino. Dopo aver seguito tutte le procedure di sicurezza, lo hanno fatto brillare poco dopo le 20:30. L’esplosione, avvertita chiaramente nella zona, ha confermato la natura intimidatoria del gesto, anche se l’ordigno era privo di innesco e non sarebbe potuto esplodere autonomamente.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Olbia, e del comando provinciale di Sassari, per identificare il responsabile. Diversi residenti della palazzina e dell’appartamento vicino al luogo del ritrovamento sono stati ascoltati dai militari dell’Arma. Al termine dell’operazione, gli abitanti sono potuti rientrare nelle loro case. Resta comunque la paura per un gesto considerato, almeno finora, inspiegabile.

