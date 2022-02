Il nuovo parco calistenico di Palau.

Il Calisthenics è l’ultima generazione del workout per sviluppare la massa muscolare e tonificare. Una disciplina sempre più amata, tanto che il Comune di Palau ha deciso di realizzare un parco a cielo aperto per la pratica di questo sport.

I lavori in via Razzoli ormai proseguono spediti e sono arrivati gli attrezzi ginnici, pronti per essere installati all’interno dell’area verde con vista mare. Manca ormai pochissimo all’inaugurazione del nuovo parco calistenico. Manca infatti soltanto l’illuminazione, che permetterà il loro utilizzo anche nelle ore serali.

L’intervento è stato indetto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzione e prevede la posa di giochi anche per i bambini. Per i grandi gli attrezzi installati sono quelli per sviluppare addominali, gambe, braccia e dorso, mentre per i più piccoli ci saranno giochi dinamici come dondoli e arrampicate.