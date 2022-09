Il parroco di Palau conferma che l’incendio al bar Grillo sarebbe doloso

L’incendio che ha devastato il bar Grillo di Palau sarebbe doloso, un gesto che scatena la reazione del parroco. “Mi spiace fare pubblicità, anche se involontaria, a quanto accaduto stamattina al Bar Grillo”, è la premessa di don Paolo Pala, che affida a Facebook il suo sfogo. “Ma non si può tacere la gravità di un gesto inqualificabile – sottolinea -, che non ci appartiene e non deve appartenerci”. Il Grillo è un pilastro tra le attività commerciali di Palau e lo riconosce anche il parroco. “Abbraccio affettuosamente la ditta Vasa & Azzena, il personale e quanti hanno contribuito alla crescita di questa storica attività”.

I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti stanotte verso le 4 della notte tra sabato e domenica a Palau per l’ incendio nel porto turistico. Le fiamme hanno distrutto l’ingresso e parte della veranda coperta che contraddistingue il locale. Il rapido intervento della squadra del 115 ha evitato che l’incendio raggiungesse gli appartamenti che si trovano sopra il locale.

Se da una parte c’è la cattiveria di chi ha preso di mira l’attività, dall’altra c’è la reazione dei titolari. Che ha spinto don Paolo Pala a renderla pubblica. “Ne approfitto col ringraziare i gestori che, pur in un momento di difficoltà, hanno pensato di fare un gesto di solidarietà nei confronti della Caritas di Palau. Grazie!