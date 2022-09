Pilotina fantasma incagliata a Rena Majore: nessuno a bordo e niente sos

Giallo nelle acque davanti a Rena Majore: pilotina incagliata, nessuno a bordo

Grande mobilitazione davanti alla spiaggia di Rena Majore per una pilotina incagliata, ma a bordo non c’era nessuno. Capitaneria di porto e vigili del fuoco sono arrivati via mare e via terra a Rena Majore (Aglientu), per la presenza di una barca in difficoltà. L’imbarcazione di circa 6 metri era incagliata, ma nessuno da bordo aveva dato l’allarme.

Quando gli operatori l’hanno raggiunta si sono accorti che non c’era nessuno. Secondo le prime informazioni che circolano si tratterebbe di una barca arrivata dalla Corsica. Ma questi aspetti potranno essere esaminati solo dopo le operazioni di messa in sicurezza. Perché la priorità era che la situazione non degenerasse e ci fosse magari dispersione di carburante in mare.

È l’ennesimo intervento in mare di questa estate dove la Sardegna ha accolto un numero record di turisti. Questo picco è stato, però, accompagnato da una lunga serie di incidenti e imprevisti lungo tutte le coste dell’Isola. Ma è nelle acque intorno alla Gallura che si concentra la maggior parte di episodi, da piccole questioni fino alla tragedia davanti a Porto Cervo con la morte del 63enne inglese Dean Kronsbein.