Le rivoluzionarie isole ecologiche.

Palau all’avanguardia e sempre più attenta alle tematiche sul corretto smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente. Infatti, nei giorno scorsi, l’amministrazione comunale ha fatto installare quattro isole ecologiche tecnologicamente avanzate, due in zona Porto Pollo, dove due giorni fa si è svolto il “Sunset Clean Up” per ripulire la spiaggia dai rifiuti plastici, e due nell’area portuale del polo turistico.

Le due isole dell’area portuale sono state installate in modo tale da poter offrire un servizio ulteriore sia per cittadini palaesi che per turisti in visita. La caratteristica rivoluzionaria è che per poter usufruire delle isole ecologiche basta avere una semplice tessera sanitaria, risultando dunque un servizio offerto a tutti senza costi aggiuntivi, e non uno specifico servizio portuale.

All’interno delle strutture intelligenti sono presenti contenitori per plastica e barattolame, carta e vetro da 1100 litri, mentre da 120 litri per organico e secco residuo. Il conferimento è attivo 24 ore su 24 per tutte le tipologie di rifiuto escluso l’ingombrante, per il quale è attivo un servizio apposito di ritiro a domicilio su prenotazione per il conferimento diretto presso l’Ecocentro di Liscia Culumba.

Il costo affrontato per l’istallazione di queste rivoluzionarie isole ecologiche intelligenti ammonta ad un importo complessivo di 35.100 euro al netto di iva, da ripartire in 78 mensilità da 450 euro.

